GROSSETO – Protagonista della nuova puntata de Il Tempo di un caffè è Emiliano Rabazzi, presidente della rete Grobac, la rete delle biblioteche e degli archivi della provincia di Grosseto. Con lui abbiamo fatto il punto su una realtà culturale che negli ultimi anni ha registrato numeri in costante crescita.

La rete è una vera e propria “biblioteca diffusa” sul territorio: 37 soggetti aderenti, di cui 20 biblioteche comunali, oltre a istituti scolastici, enti privati e fondazioni. Un ecosistema culturale che mette a disposizione gratuitamente un patrimonio vastissimo e che funziona in modo integrato: è possibile prendere in prestito un libro in una biblioteca e restituirlo in un’altra grazie a un sistema di interconnessione tra le varie sedi.

I numeri raccontano la dimensione del progetto. Nel 2025 i tesserati hanno raggiunto quota 60.600, pari a circa il 28% della popolazione provinciale. I prestiti sono stati 106.000, con 24.000 in più rispetto al 2024. Una crescita che conferma quanto il servizio sia percepito come un valore per il territorio e quanto la lettura continui a rappresentare una missione culturale centrale.

Le biblioteche non sono soltanto luoghi dove prendere libri in prestito. Sono spazi per studiare, per incontrarsi, per trovare un momento di concentrazione e intimità con la lettura. Nell’ultimo anno la rete ha inoltre vinto un bando regionale che ha consentito di organizzare 120 corsi di formazione all’interno delle biblioteche, rafforzando il ruolo di presidio culturale e di crescita per la cittadinanza.

Per informazioni è attivo il portale www.bibliotecaedimaremma.it, dove è possibile consultare il catalogo, verificare la disponibilità dei volumi, prenotare i libri e registrarsi al servizio. La rete è presente anche sui principali social.

La puntata si chiude come sempre con il format che accompagna la rubrica: quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

