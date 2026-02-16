Foto di repertorio

GROSSETO – Con un’altra grande prova di forza, la Gea Basketball Grosseto passa anche sul campo dello Sky Walkers Lucca (59-68 il risultato finale), una delle rivelazioni del campionato di divisione regionale 1, che si è però dovuta arrendere a un quintetto che ha saputo interpretare al meglio le varie situazioni della gara. I ragazzi di Silvio Andreozzi (foto d’archivio di Stefano Venezia), pur soffrendo la prevedibile velocità dei padroni di casa, sono sempre stati in vantaggio senza grosse sofferenze, chiudendo le maglie della difesa quando lo Sky Walkers ha provato un disperato tentativo di rimonta.

Il team grossetano, che ha perso nel corso del match qualche pallone di troppo, ha chiuso il primo periodo sopra di tre punti, prima di andare all’intervallo lungo sopra di sei. Lucca ha cercato di riavvicinarsi, riuscendo comunque a chiudere un bel terzo quarto con un parziale di 18-18. Negli ultimi dieci minuti, però, è venuta fuori la classe e la voglia della Gea di allungare per conquistare l’ottava vittoria consecutiva, la diciottesima della stagione. Sky Walkers si allontana, ma all’orizzonte per la Gea c’è il cliente più difficile, lo Studio Arcadia Venturina che mercoledì scenderà a Grosseto per riaprire il campionato.

“Oltre a essere contento della vittoria – ha commentato Andreozzi – sono soddisfatto anche per il fatto che abbiamo subito appena 59 punti in trasferta, su un campo ostico. D’accordo che nei primi minuti abbiamo concesso anche tre tiri agli avversari nelle stessa azione, ma al momento giusto abbiamo cominciato a difendere forte. Siamo stati anche bravi a gestire il ritmo, adattandolo al nostro gioco e non a quello veloce dei lucchesi. Adesso dobbiamo solo un po’ di lucidità al momento di andare al tiro”.

Il miglior realizzatore è stato Alessandro Banchi (3/7 da due, 3/10 da tre e 5/6 dalla lunetta); buone le percentuali di Lorenzo Scurti (13 punti, 4/6 da due, 5/6 nei liberi), che ha catturato 8 rimbalzi. Sotto i tabelloni ottimi l’ottimo di Mari (11 rimbalzi) e di Liberati (8), che ha firmato tre bombe con sette tentativi.

“Individualmente siamo andati a fasi alterne – prosegue Andreozzi – ma da tutti ho trovato quello che serviva. Contro gli Sky Walkers è iniziata una settimana difficile, che proseguirà mercoledì con la gara casalinga contro Valdicornia e domenica prossima a Castelfranco”.

LA CLASSIFICA: Gea Grosseto 36 punti; Libertas Lucca 30; Studio Arcadia Valdicornia e Cestistica Pescia 28; Lucca Sky Walkers 24; Calcinaia 22; Monsummano 20; Invictus Livorno, Juve Pontedera, Donoratico, Nicola Chimenti Livorno 18; Centro minibasket Carrara 14; Vela Viareggio, Castelfranco Frogs, Carrara Legends 12; Cus Pisa 8.

Sky Walker Lucca-Gea Basketball Grosseto 59-68

SKY WALKERS LUCCA: Gianni n.e., Crippa 2, Cattani 20, Lombardi 5, Brugioni 9, Catelli, Candigliota 2, Petri, Benedetti 6, Losco n.e., Simonetti 6, Manfredini 9. All. Nalin

GEA GROSSETO: Banchi 20, Scurti 13, Fommei n.e., Ciacci, Ignarra 4, Furi 2, Liberati 13, Malentacchi 3, Ense 6, Mari 7, Grascelli n.e., Venezia n.e. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Bettazzi di Firenze e Gallerini di Sesto Fiorentino.

PARZIALI: 12-15, 34-40; 52-58.

USCITO PER FALLI: Brugioni.

STATISTICHE GEA: 11/12 tiri da due, 10/32 da tre, 16/22 in lunetta; 38 rimbalzi (33 difensivi), 10 palle recuperate (14 perse), 8 assist.