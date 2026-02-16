CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Niente da fare per la Blue Factor: al Casa Mora il Forte dei Marmi, grazie alle parate di Riky Gnata passa per 3-0. Al Castiglione non basta giocare con il cuore, dare tutto, alla fine il risultato è ancora una sconfitta, l’ottava consecutiva. Gara equilibrata, anzi nel primo quarto d’ora è il Castiglione che impegna a più riprese Gnata. Al 16′ però i versiliesi di Roberto Crudeli passano in vantaggio. Ballestero da destra cerca di mettere in mezzo, in ripiegamento difensivo Escobar allunga la stecca e tocca di quel tanto da spiazzare Saitta. Un gol che demoralizza i biancocelesti e porta le squadre al riposo.

Ad inizio secondo tempo il Castiglione prova una reazione, ma è ancora il Forte a passare. Discesa centrale di Giovannelli e bordata sotto la traversa dal limite che non lascia scampo al portiere. 2-0 e primo gol stagionale in A1 per il talento fortemarmino, re dei bomber di A2. Cabiddu aggancia Lopez e si prende il blu, ma il Castiglione non soffre al power play. Al 16′ Bozzetto da sinistra centra a mezza altezza e sul secondo palo al volo Duhalde infila il 3-0. Da questo momento è accademia. Esquibel commette fallo su Giovannelli e prende l’ultimo blu quando ormai la gara non ha più nulla da dire. Sabato prossimo la Blue Factor gioca al Capannino contro il Follonica.

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi 0-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Filippo MOntauti, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

FORTE DEI MARMI: Riccardo Gnata, (Raffaello Ciupi); Tomas Lopez, Sebastian Duhalde, Alessandro Checchetto, Piercarlo Cacciaguerra, Liam Bozzetto, Alex Raffaelli, Tommaso Giovannelli, David Duran Ballestero. All. Roberto Crudeli.

ARBITRI: Alessandro Ecceli di Novara, Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (0-1) 18’42 Ballestero (FM); st 5’12 Giovannelli (FM), 18’02 Duhalde (FM).

Serie A1 – 19a giornata 13/14/15 febbraio

Teamservicecar Hrc Monza-Innocenti Cos. Follonica 6-1

Indeco Afp Giovinazzo-Sarzana 3-2

Cp Grosseto-Why Sport Valdagno 4-5

Trissino-Bcc Centropadana Lodi 4-2

Cgc Viareggio-Breganze 10-1

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi 0-3

Ubroker Bassano-Tr Azzurra Novara 5-0

La classifica

Bassano 48 punti; Trissino 47; Cgc Viareggio 44; Valdagno (18) 38; AW Lodi 36; Hrc Monza (17) 30; Cp Grosseto 27; Sarzana 25; Follonica 22; Forte dei Marmi (18) 17; Azzurra Novara 15; Afp Giovinazzo 14; Castiglione 7; Breganze 6

Serie A1 – recupero 18a giornata 18 febbraio

Forte dei Marmi-Teamservicar Hrc Monza

Serie A1 – 20a giornata 21/22 febbraio

Sarzana-Cgc Viareggio

Innocenti Cos. Follonica-Blue Factor Castiglione

Bcc Centropadana Lodi-Why Sport Valdagno

Forte dei Marmi-Ubroker Bassano

Breganze-Teamservicecar Hrc Monza

Tr Azzurra Novara-Cp Grosseto

Trissino-Indeco Afp Giovinazzo