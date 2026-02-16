GROSSETO – Avanti tutta per i giovanissimi biancorossi, che a suon di lanci, passaggi e mete continuano a crescere e formarsi nell’affascinante disciplina della palla ovale. Domenica di festa in casa del Grosseto Rugby, con il raggruppamento al Viviana e Francesca che ha visto protagonisti e padroni di casa gli Under 12. I baby biancorossi si sono misurati con Cecina, Pisa, Livorno, Elba e Valdelsa fra gioco e divertimento, nonostante un po’ di fango per le piogge dei giorni scorsi. Fra una corsa, un bacio e un sorriso il bollettino parla di quattro sconfitte e una sola vittoria per 6-2 contro i senesi ma, a parte il duello con il blasonato Cecina, i risultati finali parlano di scarti minimi. Debutto con meta per il nuovo arrivato Brando, che dopo soli due allenamenti si è mostrato un buon giocatore con tanta voglia di fare rugby, divertirsi e sostenere la squadra.

En plein di successi invece per i grifoncini dell’Under 8, che dominano a Pontedera vincendo cinque gare su cinque.

Bellissima esperienza per le biancorosse dell’Under 14 Noa ed Alice: inserite nella squadra regionale di categoria, in sodalizio con la Campania, nel Progetto ARTE hanno giocato contro le pari età della selezione laziale formata da Frascati e Artena. Il risultato finale ha promosso 5-3 le biancocelesti, ma l’entusiasmo e la voglia di migliorare delle grossetane è stato evidente. “Brave davvero – hanno commentato i coach – la partita è stata persa di due mete e dobbiamo considerare che loro erano una squadra non abituata a giocare insieme, contro una più strutturata”.