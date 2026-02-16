GROSSETO – Clima di grande festa e rinnovato entusiasmo ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale delle squadre agonistiche del Circolo Tennis Grosseto per la stagione 2026. Come da tradizione, la club house di via Cimabue ha accolto maestri, genitori, dirigenza e, soprattutto, i veri protagonisti dell’anno sportivo: gli atleti. Una partecipazione numerosa che testimonia la vitalità del movimento tennistico maremmano, pronto a difendere i colori del circolo non solo sui campi della Toscana, ma in competizioni che toccheranno diverse località italiane.

Il dato più impressionante riguarda il settore giovanile, vero cuore pulsante del Circolo. Per il 2026 scenderanno in campo ben 16 squadre under, coprendo l’intero arco della formazione sportiva: dai piccolissimi dell’Under 10 mista fino ai ragazzi dell’Under 18. Un vivaio florido che punta a confermare gli ottimi risultati della passata stagione. I riflettori sono puntati in particolare sulla compagine Under 16 femminile, chiamata a una sfida entusiasmante: difendere il titolo di Campionesse d’Italia conquistato con merito lo scorso anno.

Non solo giovani promesse. Il Circolo Tennis Grosseto conferma la sua presenza nel tennis che conta, schierando per il secondo anno consecutivo le sue formazioni di punta per la Serie C Maschile e la Serie B2 Femminile, due campionati impegnativi che vedranno gli atleti grossetani confrontarsi con realtà di alto livello tecnico.

«Anche quest’anno, come da tradizione, ci siamo ritrovati in tantissimi per presentare i nostri allievi» fanno sapere dal direttivo del Circolo. «È un momento importante per compattare il gruppo prima dell’inizio delle ostilità sportive. Ci aspettano tante squadre da gestire, molti weekend impegnati e numerose trasferte, ma lo spirito è quello giusto: noi, come sempre, siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo».

La stagione 2026 è ufficialmente iniziata: ora la parola passa al campo.