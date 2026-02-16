GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Offerte

• Ti piace prenderti cura degli animali? PetStore Conad Grosseto ricerca Toelettatori. porta in negozio e consegna al box oppure invia il tuo curriculum alla mail [email protected] indicando nell’oggetto della mail “Candidatura 538”. LINK

• Opportunità di lavoro con Acqua Village che apre ufficialmente le selezioni di lavoro per la stagione estiva 2026. I parchi acquatici di Follonica e Cecina cercano nuove risorse da inserire nel proprio staff nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un’occasione rivolta a chi desidera lavorare in un ambiente dinamico, organizzato e a contatto con il pubblico. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.acquavillage.it, nella sezione “Lavora con noi”, compilando il modulo e allegando il curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate a mano. LINK

• Azienda referenziata grossetana, operativa nei servizi alle imprese, intende avviare una selezione per l’individuazione di una persona con comprovate competenze in marketing aziendale, da inserire all’interno della propria organizzazione per supportare le attività di sviluppo, comunicazione e promozione. LINK

• Cercasi gestore per impianto di distribuzione carburante. Se interessati e per informazioni rivolgersi al numero 06/88640081 dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 LINK

• L’autocarrozzeria Guerrini Edoardo srl, con sede in Grosseto, è alla ricerca di un operaio verniciatore con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita, Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Alba’r di Monticello Amiata ricerca personale da assumere come apprendista. Anche prima esperienza. Dal martedì alla domenica, turni di mattina e sera. Ambiente dinamico e versatile. Richiesti propensione al contatto col pubblico, buona capacità di calcolo e disponibilità alla formazione continua. Cell:. 345 6052437 Mail: [email protected] LINK

Centro per l’impiego:

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Installatori di infissi e serramenti. Verniciatori artigianali ed industriali. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’assistenza personale. Massaggiatori ed operatori termali. Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva. Pasticcieri e cioccolatai. Estetisti e truccatori. Muratori in pietra e mattoni. Montatori di mobili. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Idraulici nelle costruzioni civili. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Tecnici della gestione di cantieri edili. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Guardie private di sicurezza. Agenti di commercio. Braccianti agricoli. Estetisti e truccatori. Tecnici della gestione di cantieri edili. Addetti agli affari generali. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Addetti alla contabilità. Insegnanti di lingue. Artigiani e addetti alle tintolavanderie. Agenti di commercio. Addetti all’assistenza personale. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Muratori in pietra e mattoni. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Educatori professionali. Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Addetti all’assistenza personale. Addetti a funzioni di segreteria. Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Commessi delle vendite al minuto. Addetti agli affari generali. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti alle consegne di merci. Camerieri. Installatori di infissi e serramenti. Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT). Conduttori di trattori agricoli. Contabili. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Frigoristi industriali. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Agenti di pubblicità. Braccianti agricoli. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Fisioterapisti e assimilati. Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Vetrai. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Commessi delle vendite al minuto. Agenti di commercio. Assistenti congressuali e fieristici. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati. Personale di guardiania territoriale. Addetti all’assistenza personale. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.