GROSSETO – Capolavoro Grifone, che si aggiudica il big match con la seconda Tau Altopascio con un pesantissimo 1-0 corsaro (foto d’archivio di Paolo Orlando). La diciannovesima vittoria grossetana, super applaudita e supportata da un tifo appassionato e instancabile, giunto in massa al Comunale lucchese, fa salire a undici i punti di gap proprio dal gruppo allenato da mister Maraia.

Quasi tutto il confronto è di marca ospite a cominciare dal primo tempo, ma i tiri di Brenna e poi Disanto non preoccupano la difesa lucchese. In vista anche Fiorani, ma senza buona sorte. Nella ripresa assedio biancorosso con Marzierli e Sabelli al tiro; decisive al 23′ e al 25′ due parate di Cabella, che salva il risultato. Alla mezz’ora invece tutto perfetto per Marzierli, che ben servito dopo un’azione centrale gonfia la rete per lo 0-1, con un’incornata di tuffo. Il Tau cerca di reagire e al 39′ cerca il pari, ma Marcu si oppone. Al 44′ Grifone ad un legno dal raddoppio, con Ciraudo che si mangia le mani. Recupero animato, ma il risultato non cambia più. Il Grifone domina e vola, sempre più lontano e verso cieli sempre più belli.

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Chiti, Cartano, Carcani T., Omorogieva, Lombardo, Meucci, Carli (31′ Bagnoli), Bachini (1′ st Carcani P.), Bouha. A disposizione: Zipoli, Nunziati, Manetti, Del Granchio, Barsotti, Iezzi, Tordiglione. All. Maraia.

GROSSETO: Marcu, Ciraudo, Brenna, Gonnelli (27′ st Ampollini), Montini, Fiorani (44′ st Sacchini), Sabelli, Bacciardi, Regoli (1′ st Malva), Disanto (1′ st Riccobono), Marzierli. A disposizione: Romagnoli, Masini, Gerardini, Benedetti, Ampollini, Guerrini. All. Indiani.

ARBITRO: Gallorini di Arezzo; assistenti Bertelli di Firenze e Mansutti del Basso Friuli.

MARCATORI: 30′ st Marzierli.