GROSSETO – Il sesto torneo di ginnastica ritmica Città di Grosseto targato Uisp porterà in pedana 60 giovani atlete, con spazio anche per le piccolissime Under 8 (nella foto, le baby atlete della scorsa edizione).

Domenica 22 febbraio l’impianto polivalente di via Mercurio si trasformerà in una grande palestra di colori, musica ed emozioni per la sesta edizione del torneo cittadino di ginnastica ritmica organizzato dal comitato Uisp Grosseto, con inizio alle 10.30. In pedana saliranno 60 ginnaste che rappresentano l’intero movimento grossetano della ritmica, in arrivo dalle tre società della città: Asd Ginnastica Grifone, Polisportiva Barbanella e Artistica Grosseto, da anni protagoniste nei campionati e nelle manifestazioni promozionali targate Uisp.

La mattinata sarà scandita da esercizi individuali e di squadra con fune, palla, cerchio e nastro, pensati per valorizzare il lavoro portato avanti in palestra durante la stagione e per offrire alle atlete un’occasione di confronto in un contesto sereno e inclusivo. Particolare attenzione sarà riservata alla categoria Under 8, le più piccole del gruppo, che avranno un momento dedicato per vivere il loro esordio in pedana, accompagnate dal tifo di compagne, istruttrici e famiglie. L’obiettivo non sarà solo quello di assegnare medaglie, ma soprattutto di far sperimentare alle giovanissime ginnaste il piacere di esibirsi davanti al pubblico, rafforzando autostima, capacità di concentrazione e spirito di squadra.

Per Uisp Grosseto il torneo rappresenta una tappa importante di un percorso che negli ultimi anni ha visto crescere costantemente numeri e qualità della ginnastica ritmica sul territorio, grazie alla collaborazione con le associazioni sportive e alla disponibilità dell’impianto polivalente di via Mercurio. La manifestazione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, per permettere a parenti, amici e semplici appassionati di sostenere da vicino le atlete e scoprire il fascino di una disciplina che unisce tecnica, coordinazione ed espressività.