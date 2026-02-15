Foto di repertorio

CAMPAGNATICO – «Da dieci anni ogni giorno percorro, dal lunedì al venerdì, la Grosseto-Siena, e da almeno tre anni, in direzione Grosseto poco dopo l’uscita di Campagnatico, c’è un pericoloso restringimento di carreggiata in curva per dei lavori nella corsia di destra».

La segnalazione arriva da un nostro lettore Daniele Tamiano, che lamenta una situazione che apparentemente non ha spiegazioni.

«Questi lavori sono fermi da anni, la strada è integra, ma senza spiegazioni non succede niente, la situazione è cronicamente la stessa da almeno tre anni senza lavori, lavoratori o mezzi fermi; insomma niente giustifica il pericoloso restringimento di carreggiata».

«Non so chi sia responsabile; vi chiederei di dare rilevanza a questa situazione che ormai si è pericolosamente cronicizzata senza spiegazioni e senza avanzamento dei lavori che sono fermi da anni».