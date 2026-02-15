Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una sconfitta pesante da digerire per la squadra di serie A2 di Federico Paghi: a Scandiano la Blue Factor cede alla fine per 10-4. Una partita con tanti cambi di fronte e che già nei primi ottanta secondi ha regalato 3 gol. Nella prima azione d’attacco è Faelli a portare in vantaggio il Castiglione; pochi secondi e Uva pareggia e poi complice una deviazione porta in vantaggio gli emiliani dell’ex Enrico Mariotti. Sempre Uva segna il 3-1 con la risposta di Santoni al 14′ che vale il 3-2 dopo una bella discesa. Il primo tempo si chiude con i nuovi gol di Tognacca e Barbieri, con la difesa del Castiglione che non riesce a chiudere. Nella ripresa la partita rimane aperta. Tognacca realizza la punizione di prima del decimo fallo maremmano, con la risposta di Faelli del 6-3. Al gol di Bozzetto risponde Nobili. Poi le reti di Stefani e De Stefani e nel finale il 10-4 ancora di Uva autore di un poker. Sabato prossimo al Casa Mora arriva alle 18.30 la Rotellistica Camaiore.

Rh Scandiano-Blue Factor Castiglione 10-4

RH SCANDIANO: Giovanni Mattia Taiti, (Mattia Vaccari); Lorenzo Barbieri, Andrea Stefani, Christopher Bozzetto, Giole Aramis De Stefano, Michele Alessandro Uva, Mirko Tognacca. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: Adriano Scozia.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

RETI: pt (5-2) 0’17” Faelli (C), 1’04, 1’22 e 8’51 Uva (S), 14’29 Santoni (C), 18’45 Tognacca (S), 21’21 Barbieri (S); st 3’13 pp Tognacca (S), 6’17 Faelli (C), 12’28 Bozzetto (S), 12’55 Nobili (C), 18’30 Stefani (S), 20’31 De Stefani (S), 24’23 Uva (S).