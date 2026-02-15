CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La foto di oggi è stata scattata durante il palio marinaro din Castiglkone della Pescaia e a inviarcela è Cinzia Vanni una nostra lettrice.

«La foto degli anni ’70 – racconta -. Credo sia un festeggiamento della vittoria del rione Piazza. La foto è stata scattata dal nostro fotografo Lorenzo Lorenzoni, se non sbaglio, in piazza Orsino Orsini a Castiglione della Pescaia».

«I bambini di questa foto sono mio fratello Massimo Vanni, Massimo Lorenzoni, Alberto Solari, Ciampoli, Rosadoni, Alessandro Sabatini. Sullo sfondo si intravede l’ex bar Temperani con il ricordo della mia cara amica Alessandra Sabatini e il distributore “Total”. Una bellissima giornata d’estate. Bellissimi ricordi».

«L’immagine è stata inserita dall’ex sindaco Giancarlo Farnetani nel libro sul palio».

