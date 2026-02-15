GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 15 febbraio 2026

Ariete – Oggi hai bisogno di rallentare, di stare un po’ in ascolto e mettere da parte la solita fretta. Le relazioni familiari ti chiedono presenza autentica, e tu, se lo vuoi, saprai offrire il meglio di te.

Toro – È una domenica in cui riscopri il valore delle piccole cose: un pranzo semplice, una passeggiata, una conversazione che va al cuore. Hai bisogno di lentezza e di contatto vero.

Gemelli – Il tuo umore è vivace, ma rischi di disperderti tra troppe proposte. Oggi scegli con cura come e con chi trascorrere il tuo tempo: la qualità sarà più importante della quantità.

Cancro, segno del giorno – Oggi sei in connessione profonda con le tue emozioni e quelle degli altri. Senti il bisogno di proteggere, accogliere, creare intimità. È un giorno perfetto per rafforzare i legami con chi ami. Sei anche più riflessivo, e alcune intuizioni ti porteranno chiarezza.

Consiglio escursione: concediti un momento di pace lungo il Lago di Burano, tra Capalbio e la costa: natura silenziosa, aria leggera e l’orizzonte del mare che ti rasserena.

Leone – Hai voglia di movimento e protagonismo, ma oggi la tua luce si esprime meglio se la metti al servizio degli altri. Una parola detta al momento giusto può illuminare la giornata di qualcuno.

Vergine – Sei più disponibile del solito a lasciarti andare. Una giornata utile per ascoltare, capire e anche per dire qualcosa che avevi tenuto dentro. Le emozioni, se ben gestite, oggi ti rafforzano.

Bilancia – Il tuo equilibrio oggi si fonda sul silenzio. Non hai bisogno di strafare o spiegare troppo. Una giornata buona per ricaricarti, magari con chi sa starti accanto con discrezione.

Scorpione – C’è qualcosa che ti tocca in profondità, anche se all’esterno non si nota. Oggi lasci fluire le emozioni e ti senti più vicino a te stesso. Usa questo momento per chiarire anche dentro.

Sagittario – Hai voglia di leggerezza, ma non riesci a distrarti del tutto. Qualcosa ti preoccupa, e va affrontato con calma. Un dialogo aperto potrebbe sciogliere molti dubbi.

Capricorno – Giornata ideale per rimettere ordine nei tuoi pensieri e nei rapporti. Anche chi ti è vicino oggi si accorge della tua attenzione silenziosa, che fa sempre la differenza.

Acquario – Ti senti un po’ fuori sincronia, ma è solo stanchezza. Oggi lascia che siano gli altri a proporre e tu goditi ciò che arriva senza il bisogno di controllare tutto.

Pesci – Ti muovi in un clima che ti è familiare: sensibilità, delicatezza, empatia. Sei in ascolto e in accoglienza, ma sai anche affermare i tuoi spazi con dolcezza.