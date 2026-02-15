FOLLONICA – Buona anche la seconda, anzi ancora meglio. La bella giornata con sole e temperature quasi primaverili ha favorito la seconda sfilata del Carnevale di Follonica con oltre settemila spettatori paganti (oltre mille biglietti online).
Grande successo di pubblico e grande spettacolo lungo le vie della città con l’attesa per l’elezione di Miss Carnevale. A vincere la fascia più ambita del Carnevale è stata Lisa Giuliacci, reginetta del Rione Senzuno, che così bissa il successo del 2025.
Noi abbiamo seguito la sfilata con i nostri social e le bellissime foto di Giorgio Paggetti.
La prossima e terza sfilata è in programma per la prossima domenica 22 febbraio.