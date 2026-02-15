BAGNO DI GAVORRANO – Succede tutto nella ripresa nell’1-1 tra il Follonica Gavorrano e il San Donato Tavarnelle allenato dall’ex Vitaliano Bonuccelli, valida per la 24esima giornata.

Il primo tiro in porta arriva al 2′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Iacoponi dal limite calcia alto.

Il Follonica Gavorrano va vicino al gol all’8′ minuto con Bellini, che calcia di poco a lato dopo una bella combinazione tra Iacoponi e Fossati.

Al 22′ Bellini calcia in porta dopo uno schema su calcio piazzato, la sua conclusione viene però ribattuta dalla difesa ospite.

Cinque minuti dopo mister Brando è costretto a rinunciare a Presta per un problema fisico, inserendo al suo posto Proietti. A seguire Fossati dialoga con Rinaldini e ci prova dal limite, la palla termina alta sopra la traversa.

Il San Donato Tavarnelle si vede alla mezz’ora con un tiro di Mignani dal limite sugli sviluppi di un corner – alto – e Ciravegna due minuti più tardi, che in spaccata mette a lato.

Al 38′ ancora minerari pericolosi su azione da calcio piazzato. Raccoglie il pallone Rinaldini, che ci prova con un tiro sul secondo palo fuori di un soffio.

Al 42′ grosso brivido per la retroguardia biancorossoblù: Croce effettua un tiro cross dalla trequarti che sorprende tutti e si stampa sul palo, Poggiolini recupera la sfera dopo l’impatto con il montante.

Durante i 4′ di recupero assegnati dall’arbitro si rende pericoloso Morelli con un colpo di testa che termina fuori.

Nella ripresa al 7′ Rinaldini recupera palla e serve Fossati che calcia di prima intenzione, ma viene ribattuto da un difensore ospite.

Al 25′ buona occasione per i piedi di Bellini, che calcia ma viene ribattuto in corner.

I ragazzi di Brando sembrano spingere di più sull’acceleratore e infatti, un minuto più tardi, il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: Rinaldini, su azione di calcio d’angolo, la mette in mezzo per Bernardini, che di testa insacca trovando il gol dell’1-0 per i biancorossoblù.

Al 40′ il San Donato trova il gol del pari con l’ex Mignani, che di testa batte Poggiolini ristabilendo l’equilibrio.

L’arbitro assegna 5′ di recupero, durante i quali il Follonica Gavorrano ci prova con qualche sortita offensiva.

Al 93′ Ronci calcia direttamente su punizione, Poggiolini non si fa sorprendere, poi ancora il numero 16 calcia dalla distanza trovando ancora la presa centrale del portiere biancorossoblù.

È l’ultimo episodio del match, che nel finale vede anche l’espulsione del tecnico Lucio Brando e di un collaboratore della panchina ospite a causa di un battibecco.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Bellini, Marino, Iacoponi (32′ st Biagetti), Fremura, Rinaldini (45′ st Maurizi), Presta (27′ Proietti), Ferrante, Arrighi, Fossati (23′ st Giordani). A disposizione: Tognetti, Ferretti, Bucci, Drapelli, Likaxhiu. All. Brando.

SAN DONATO TAVARNELLE: Neri, Morelli, Pecchia, Falconi (22′ st Perugi), Croce, Alfani (33′ st Lomangino), Torrini, Nardella (39′ st Ronci), Ciravegna (39′ st Rotondo), Sardilli (17′ st Calonaci), Mignani. A disposizione: Tampucci, Leonardi, Morina, Puppato. All. Bonuccelli.

ARBITRO: Cornel Pal di Roma 1. Assistenti Puddu di Ozieri e De Candia di Bari.

MARCATORI: 26′ st Bernardini, 40′ st Mignani.

NOTE: ammoniti Falconi, Ferrante, Marino, Arrighi, Nardella, Torrini, Bernardini. Espulsi Brando (all. UsFG) e un collaboratore del San Donato Tavarnelle. Recuperi 4+5.