FOLLONICA – Il Pd di Follonica ribadisce la propria contrarietà all’aumento della tassa di soggiorno in bassa stagione, ritenendola “una scelta comoda per fare cassa, ma sicuramente più ingiusta rispetto a un serio lavoro di recupero dell’evasione fiscale. Una decisione, inoltre, arrivata senza un reale confronto con gli operatori del settore turistico e neppure pienamente condivisa all’interno della stessa maggioranza”.

“Al consiglio comunale dell’11 febbraio scorso, infatti, i consiglieri D’Ambra (Forza Italia) e Boscaglia (Lega) hanno votato contro il provvedimento, evidenziando una frattura politica tra Lega, Forza Italia e la civica che sostiene il sindaco Buoncristiani – prosegue il Pd -. Tra i limiti del nuovo regolamento ci sono anche le esenzioni previste per alcune categorie, come chi soggiorna a Follonica per motivi di lavoro o gli accompagnatori sportivi: una misura condivisibile sulla carta, ma difficilmente applicabile nella pratica”.

“Così si aumenta solo la burocrazia. È una soluzione poco attuabile – afferma Cristiano Battisti, vicesegretario Pd Follonica -. Affinché l’ospite usufruisca dell’esenzione, l’operatore turistico dovrà far compilare autocertificazioni e conservarle. Ha davvero poco senso».

La tassa di soggiorno a Follonica si attesta da anni intorno ai 720 mila euro. La maggioranza di Buoncristiani prevede, con questo aumento, maggiori incassi per circa 170 mila euro. “Follonica ha bisogno di fare un vero passo avanti nel settore turistico – spiega Lorenzo Lorenzi, responsabile del gruppo Pd turismo e sviluppo economico -. Sul metodo, è importante che l’amministrazione coinvolga gli operatori turistici per decidere insieme come investire al meglio queste risorse. Ricordiamolo: sono gli esattori della tassa per conto del Comune e hanno quindi un ruolo centrale”.

“Nel merito – prosegue Lorenzi –, il Pd propone di destinare una parte degli introiti alla sistemazione di aree per parcheggi estivi, destinati ai nostri ospiti. Potrebbero sorgere ai margini della città, custoditi, e con servizio navetta organizzato in collaborazione con le strutture ricettive. In estate, Follonica quintuplica i suoi abitanti, la pressione del traffico è enorme e chi alloggia in alberghi, B&B, affittacamere, spesso non sa dove lasciare la macchina. Tra le aree da considerare, sicuramente includerei il parcheggio dell’ippodromo a Palazzi e la zona della Mezzaluna”.

Prima di pensare agli aumenti, secondo il Pd, è inoltre fondamentale lavorare sull’allungamento della stagione turistica: “Le presenze in bassa stagione, oggi, sono legate quasi esclusivamente agli eventi sportivi, data l’importante dotazione impiantistica della città e la capacità, finora, di attrarre eventi. Ma Follonica può e deve costruire un’offerta turistica maggiormente integrata con il territorio: gli sport all’aria aperta, il mare, che è fruibile tutto l’anno, la natura che ci circonda. Ricordo che da Follonica si arriva fino a Monterotondo, a piedi, mountain bike o a cavallo, senza mai lasciare il bosco.” – afferma Lorenzo Lorenzi –. Insomma, è necessario continuare a lavorare su un’offerta ragionata, prima di tassare una stagione che, di fatto, turisticamente è ancora debole”.