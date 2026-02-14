Foto di repertorio

GROSSETO – La comunità ucraina di Grosseto invita domenica 22 febbraio alle 17 in piazza Dante la cittadinanza a partecipare alla manifestazione in sostegno dell’Ucraina, per la pace, contro l’invasione russa.

“La guerra contro l’Ucraina a vasta scala è iniziata il 24 febbraio 2022, siamo arrivati al febbraio 2026 e in tutto questo tempo le aggressioni indiscriminate non si sono mai fermate – afferma la comunità ucraina -. Ricordiamo inoltre che dodici anni fa, nel 2014, è iniziata la prima invasione in Crimea. Da quel momento fino ad oggi la guerra contro l’Ucraina non è finita. Sono state bombardate scuole, ospedali, residenze civili, sono state colpite strutture di vitale importanza come le centrali elettriche e dighe, sono stati colpiti stazioni, ponti, strade e le principali industrie. Sono state cancellate intere città. Sono stati sottratti territori con la violenza e l’orrore delle torture e degli stupri”.

“Vogliamo ricordare con voi tutte le vittime innocenti dell’invasione e rendere onore ai combattenti caduti per la libertà – proseguono -. Siamo convinti che sia necessario ritrovarci tutti insieme per sostenere la resistenza ucraina. Vogliamo inoltre contribuire a fermare la propaganda russa intorno a noi col suo carico di disinformazione, così che si possa fare un passo in avanti e vedere tutta la brutalità di questa guerra. Le comunità ucraine in tutto il mondo si sono adoperate dal basso per inviare aiuti in patria, anche noi abbiamo realizzato eventi a sostegno in questi anni e nel corso della manifestazione ve ne parleremo chiedendo a tutti in questo momento così delicato di unirsi, di non voltare lo sguardo e di partecipare.

Ogni persona è importante!”.