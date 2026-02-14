FOLLONICA – Ancora tre appuntamenti con il Carnevale di Follonica. Dopo che il maltempo ha costretto tutti a rinunciare alla sfilata di domenica scorsa, ora l’Associazione Carnevale ha deciso di recuperare con una nuova sfilata domenica 1 marzo.
Quella di sabato 21 febbraio non sarà quindi la conclusione dell’edizione 2026, visto che i carri torneranno lungomare anche nella prima domenica di marzo per il gran finale in cui verranno premiati il miglior carro e la miglior mascherata.
Ecco il calendario aggiornato delle prossime sfilate:
Domenica 15 febbraio, dalle 14:30
Sabato 21 febbraio, al tramonto dalle 17.
Domenica 1 marzo, dalle 14:30.
Il prossimo appuntamento è dunque domani, domenica 15 febbraio: le reginette si contenderanno il titolo di Miss Carnevale 2026. La premiazione avverrà alla fine della sfilata.