BAGNO DI GAVORRANO – Turno al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano, che domani domenica alle 14,30 affronterà la diretta rivale di classifica San Donato Tavarnelle allenata dall’ex Vitaliano Bonuccelli. I biancorossoblù arrivano dalla trasferta di Siena in cui è maturata una sconfitta di misura a causa di un rigore inesistente, con la classifica che recita dunque ancora 26 punti. Anche se non è cambiato molto dato che, a parte i pareggi di Cannara e Orvietana oltre a quelli di Montevarchi e San Donato, nelle parti basse della graduatoria il resto delle formazioni non è riuscito a fare risultato. Il San Donato Tavarnelle ha comunque portato a casa un pari per 0-0 sul campo dello Scandicci, salendo a quota 28 a due sole lunghezze dal Follonica Gavorrano.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre giocati negli anni recenti, nel girone di andata è arrivato un pareggio per 1-1, con un gol da 30 metri segnato da Pimpinelli. Nella stagione scorsa sono arrivate una vittoria per parte, con un 1-2 al Malservisi-Matteini per il San Donato Tavarnelle e uno 0-1 per il Follonica Gavorrano al Pianigiani.

Nell’annata precedente sono arrivati un pareggio per 0-0 in trasferta e una vittoria per 2-1 tra le mura amiche, con i gol biancorossoblù di Lo Sicco su rigore e di Regoli.

Nella stagione 2021/22, quella della promozione del San Donato Tavarnelle in Serie C ma anche della conquista della Coppa Italia del Follonica Gavorrano, erano arrivati in campionato un pareggio pirotecnico per 3-3 in casa e una sconfitta per 0-1 in trasferta, oltre a un pareggio per 1-1 in coppa valso poi il passaggio del turno ai rigori.

Si tratta di un ritorno per il tecnico gialloblù: Vitaliano Bonuccelli ha allenato il Gavorrano per due volte, prima dal maggio 2015 all’ottobre 2017 per 79 partite, poi dal luglio all’ottobre 2019 per 7 partite, ma anche come giocatore nella seconda parte della stagione 2008/2009.

Nutrita anche la batteria degli ex in campo. Nel San Donato Tavarnelle giocano Lorenzo Cellai, al Follonica Gavorrano nella prima parte della scorsa stagione; Matteo Morelli, che ha militato in biancorossoblù per tutta l’annata 2024/25; Francesco Nardella, che invece aveva vestito la casacca dei minerari nella seconda parte della stagione 2023/24; Carlo Mignani, tra i minerari nella prima parte di questa stagione.

Ex del San Donato sono invece Tommaso Bianchi, nella seconda parte della stagione 2022/23; Lorenzo Bellini, che in gialloblù ha giocato nell’annata 2023/24; Giulio Giordani, per tre stagioni dal 2017 al 2020; Damiano Rinaldini, al San Donato nella stagione 2017/18.