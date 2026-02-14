FONTEBLANDA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani eseguirà un intervento urgente in seguito ad alcuni danneggiamenti verificatisi con i fenomeni di pioggia e vento lungo la linea e cabina elettrica “Fonte”, in località Fonteblanda, nel territorio comunale di Orbetello.

Il guasto è stato riparato con una soluzione provvisoria e le utenze dell’area hanno regolarmente il servizio elettrico, ma è stato predisposto un piano di lavoro urgente per la sostituzione della componentistica interessata.

Domani, domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 14:00 (conclusione entro la serata), quindi, si svolgerà l’intervento per l’installazione delle nuove apparecchiature in cabina: i lavori devono essere eseguiti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Aurelia vecchia, via dei Salici, via del Frassino, via delle Pilacce, strada Fonte, loc. Bagnacci, via del Melograno, loc. Bucacce, via della Quercia, loc. Osa (pochi civici per ogni via / località citate). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con preavviso a 24 ore, nella zona interessata.

L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione informa altresì che per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti all’803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.