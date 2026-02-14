CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Traguardo importante per il Trofeo Maremma, in programma per l’11 e 12 aprile, arrivito alla 50esima edizione. Mezzo secolo di storia che lo consacra come una delle gare automobilistiche su strada più longeve e prestigiose d’Italia, un appuntamento che nel tempo è diventato molto più di una competizione sportiva. Il team Maremma Corse 2.0, per questa importante ricorrenza ha già definiti percorso e programma di massima, andando a proporre alcune novità che di certo renderanno l’evento appetibile a chi corre e avvincente con le sfide sulle strade. Sfide che saranno quelle della seconda prova della Coppa Rally di Zona 7 oltre che per il Trofeo Rally Toscano ed ospiterà pure le vetture storiche e “classiche”.

Fin dalla sua nascita, il Trofeo Maremma ha saputo identificarsi profondamente con il territorio che lo ospita, diventandone ambasciatore autentico e riconoscibile. Le sue prove speciali, disegnate tra paesaggi unici, borghi e scorci caratteristici, hanno contribuito a raccontare la Maremma ben oltre i confini regionali, portando il nome di questa terra in tutta Italia e non solo.

Caratteri sempre forti, dunque, che quest’anno verranno rimarcati con un significativo cambio di sede, traslocando dalla storica location di Follonica a Castiglione della Pescaia, affacciata su un mare tra i più belli d’Italia e incorniciata da una natura ancora autentica. Borgo marinaro di origine medievale, unisce storia e tradizioni, meta turistica d’eccellenza.

Rilevante, il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia, che già la passata edizione volle ospitare la gara con un riordinamento. Quest’anno, alzando la classica asticella sotto molti aspetti, dà il propellente giusto per mettere in campo un evento che possa festeggiare in modo entusiasmante il proprio traguardo, le nozze d’oro con lo sport. Imprescindibile il supporto pure del Comune di Follonica, il cui territorio sarà coinvolto in modo significativo con la prova speciale spettacolo che aprirà la contesa ed anche con ben tre riordinamenti in centro, uno al sabato e due alla domenica, nel segno della continuità di una passione condivisa da tempo memorabile e che ha portato il Trofeo Maremma ad essere un riferimento nel panorama nazionale. Insieme, vi sono pure le Amministrazioni di Gavorrano e Massa Marittima anche esse sempre al fianco della gara con entusiasmo ed un pensiero al territorio. Si va proseguendo la lunga collaborazione in funzione del carattere identitario della gara verso il territorio.

Sul piano tecnico-sportivo, saranno due giornate di gara, con partenza alle 17,30 di sabato 11 aprile, da via Cristoforo Colombo a Castiglione della Pescaia, affacciata sul porto canale, dove avrà poi luogo l’arrivo domenica 12 alle 18,00.

Le sfide avvieranno dunque sabato verso l’ora dell’aperitivo con la “piesse” spettacolo al Pala Golfo di Follonica, preceduta da un riordinamento a Follonica in via Amorotti e l’indomani si avranno le restanti sfide. Saranno tre diverse prove speciali da ripetere tre volte, tracciati conosciuti, che rispecchiano le edizioni 2024 e 2025. Dieci, in totale, le prove speciali, per un complessivo cronometrato di 64 chilometri.

La permanence del rally sarà in centro a Castiglione della Pescaia, nei locali della biblioteca comunale, il parco di assistenza sarà ubicato in Piazza Giorgini, assai vicina al luogo di partenza/arrivo.

La passata edizione della gara venne vinta dal veronese Stefano Zambon (nella foto di AmicoRally), in coppia con l’imperiese Corrado Bonato, su una Citroen C3 WRC “plus”. Seconda piazza per l’attesissimo locale Alessio Santini, in coppia con Susanna Mazzetti, anche loro su una C3 “plus” e terzo altro locale di valore, Leopoldo Maestrini, in coppia con Gioia Boddi, alla seconda occasione al volante della GR Yaris Rally2.