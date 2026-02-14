GROSSETO – Il duello più difficile sulla carta per il Grosseto capolista, che in terra ostile incrocerà i tacchetti con la seconda Tau Altopascio, distante otto lunghezze (foto d’archivio di Paolo Orlando). Una trasferta impegnativa anche per i supporter biancorossi: l’impianto lucchese ha una capienza di appena trecento posti e quelli riservati agli ospiti saranno al massimo 223.

“Speriamo di poter avere anche Gerardini – ha detto mister Indiani – praticamente è forti Monteverdi, l’unico sicuramente indisponibile. Il tamtam dei tifosi? Ai ragazzi sarà arrivato sicuramente, a noi dello staff fa piacere ma abbiamo da pensare a tante altre cose. Chiaro che fa piacere, più persone vengono e più siamo contenti. Cercheremo di fare noi la partita attaccando il più possibile, se loro sapranno come impedircelo, complimenti. Ovvio che l’aspetto campo qualcosa conta per esperienza diretta, avendo fatto cinque anni su un sintetico. E’ una constatazione, ma non una scusante. Non ci accontenteremo el pareggio, cercheremo di vincere, se non ce la facessimo è perchè saranno stati più bravi loro, ma sicuramente non andiamo là per mantenere il vantaggio di otto punti. Tenteremo di andare ad undici, sempre rispettando l’avversario e facendogli tutti i complimenti possibili”.

Convocati Ampollini, Baccradi, benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Comunale di Altopascio.

Il programma e gli arbitri della 23esima giornata del girone E:

Cannara-Siena (Calabrò di Reggio Calabria)

Follonica Gavorrano-San Donato Tavarnelle (Pal di Roma 1)

Orvietana-Aquila Montevarchi (Rossiello di Molfetta)

Poggibonsi-Fulgens Foligno (Barbatelli di Macerata)

Camaiore-Sporting Trestina (Matteo di Sala Consilina)

Scandicci-Seravezza (Abou El Ella di Milano)

Tau Altopascio-Grosseto (Gallorini di Arezzo)

Terranuova Traiana-Ghiviborgo (Puntel di Tolmezzo)

Sansepolcro-Prato (Meta di Vicenza)

La classifica:

Grosseto 56 punti; Tau Altopascio 48; Seravezza 44; Foligno 40; Terranuova Traiana 38; Prato 36; Siena 35; Scandicci 31; Ghiviborgo 29; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi 28; Camaiore, Follonica Gavorrano 26; Orvietana 25; Sporting Trestina 24; Poggibonsi 17; Cannara, Sansepolcro 15.