GROSSETO – Realizzare un punto di raccolta autobus in città, da cui far partire navette dedicate direttamente verso la “Cittadella dello Studente”: è questa la proposta avanzata dal gruppo Udc – Popolari civici per Grosseto per affrontare in modo strutturale il problema del traffico nelle ore di ingresso scolastico.
L’idea prevede che i pullman provenienti dai comuni della provincia, insieme agli studenti grossetani, confluiscano in un’area strategica individuata sul territorio urbano. Da qui partirebbe un servizio di trasporto organizzato, con mezzi dedicati esclusivamente alla tratta verso il polo scolastico, riducendo in modo significativo l’accesso diretto delle auto private all’area della cittadella.
L’obiettivo è duplice: garantire maggiore sicurezza agli studenti e alleggerire il carico di traffico che ogni mattina congestionano le strade intorno agli istituti superiori.
Udc – Popolari civici per Grosseto: “Serve un progetto strutturato”
Secondo il gruppo promotore, la proposta dovrebbe essere condivisa tra Comune, Provincia, scuole e aziende di trasporto, così da costruire un sistema integrato di mobilità sostenibile.
Il progetto consentirebbe di: «ridurre gli ingorghi nelle fasce orarie critiche; migliorare la sicurezza stradale nei pressi degli istituti; diminuire le emissioni inquinanti; offrire un servizio più ordinato ed efficiente per studenti e famiglie».
«L’iniziativa – prosegue l’Udc – punta a trasformare una criticità quotidiana in un’opportunità di riorganizzazione urbana, mettendo al centro programmazione, coordinamento e sostenibilità ambientale».