VENERDÌ 13 FEBBRAIO
CAPALBIO
Fino al 15-2-2026 – Da “Sentimental value” a “Marty Supreme”: i film in sala al Nuovo cinema Tirreno
FOLLONICA
Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca
GROSSETO
13-2-2026 – “Tutti troiai! Come l’archeologia ha divorziato dall’arte”: nuovo incontro alle Clarisse
13-2-2026 – Il polo liceale Aldi celebra le Giornate mondiali della lingua greca con un convegno sui giovani nel mondo antico
Fino al 13-2-2026 – All’Archivio di Stato la mostra Scripta manent: pergamene, lettere, cartoline e strumenti calligrafici
Fino al 21-2-2026 – Carlo Tardani racconta in 100 foto il pellegrinaggio dei gitani: la mostra al palazzo della Provincia
Fino al 28-2-2026 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine febbraio
MANCIANO
Fino al 21-2-2026 – Carnevale a Manciano: feste, pupazzi, bolle di sapone e maschere. Tutti gli eventi
MASSA MARITTIMA
Fino al 17-2-2026 – Tanto divertimento con il Carnevale massetano: sfilata in piazza, maschere e musica
Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”
SABATO 14 FEBBRAIO
AMIATA
14-2-2026 – Torna il Carnevale Morto di Marroneto con il goliardico corteo funebre
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 15-2-2026 – Castiglione della Pescaia si accende per San Valentino, un fine settimana da non perdere
FOLLONICA
14-2-2026 – “Ultimo schiaffo”: al Piccolo cineclub Tirreno film e incontro con il regista Matteo Oleotto
14-2-2026 – I militari italiani nelle missioni internazionali: conferenza del Lions a Follonica
GROSSETO
14-2-2026 – Darwin Day: al Museo di storia naturale la presentazione del libro “Neanderthal, l’altra umanità”
14-2-2026 – Arte per bambini: laboratorio alle Clarisse per scoprire il collage
14-2-2026 – Napoli in musica, tra tradizione e swing: concerto al Palmiero Giannetti
Fino al 21-2-2026 – Viaggio nelle foto di Giuseppe Orfino: a Grosseto arriva la mostra “Daily Noise”
MANCIANO
MASSA MARITTIMA
PITIGLIANO
DOMENICA 15 FEBBRAIO
In provincia: Torna la “Festa dei musei”: ingressi gratuiti, eventi, laboratori e visite guidate
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
15-2-2026 – Diaccia Botrona: escursioni gratuite nella natura. Ecco il programma sino a marzo
FOLLONICA
15-2-2026 – Carnevale Follonica: domenica la nuova sfilata. Sarà proclamata Miss Carnevale
15-2-2026 – Festa dei musei di Maremma: al Magma due giornate ad ingresso libero
GROSSETO
15-2-2026 – Passeggiata teatrale al Parco della Maremma: alla scoperta delle opere di bonifica
15-2-2026 – “Il Carnevale degli animali”: con Stefano Fresi musica, umorismo e poesia al Teatro Moderno
15-2-2026 – Torna il Premio Scriabin, con pianisti da tutto il mondo. Concerto d’apertura agli Industri
15-2-2026 – Carnevale per grandi e piccini: festa di beneficenza alla Fondazione Il Sole con Cisl Pensionati
MANCIANO
MASSA MARITTIMA
PITIGLIANO
