VENERDÌ 13 FEBBRAIO

CAPALBIO

Fino al 15-2-2026 – Da “Sentimental value” a “Marty Supreme”: i film in sala al Nuovo cinema Tirreno

FOLLONICA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GROSSETO

13-2-2026 – “Tutti troiai! Come l’archeologia ha divorziato dall’arte”: nuovo incontro alle Clarisse

13-2-2026 – Il polo liceale Aldi celebra le Giornate mondiali della lingua greca con un convegno sui giovani nel mondo antico

Fino al 13-2-2026 – All’Archivio di Stato la mostra Scripta manent: pergamene, lettere, cartoline e strumenti calligrafici

Fino al 21-2-2026 – Carlo Tardani racconta in 100 foto il pellegrinaggio dei gitani: la mostra al palazzo della Provincia

Fino al 28-2-2026 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine febbraio

MANCIANO

Fino al 21-2-2026 – Carnevale a Manciano: feste, pupazzi, bolle di sapone e maschere. Tutti gli eventi

MASSA MARITTIMA

Fino al 17-2-2026 – Tanto divertimento con il Carnevale massetano: sfilata in piazza, maschere e musica

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

SABATO 14 FEBBRAIO

AMIATA

14-2-2026 – Torna il Carnevale Morto di Marroneto con il goliardico corteo funebre

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 15-2-2026 – Castiglione della Pescaia si accende per San Valentino, un fine settimana da non perdere

FOLLONICA

14-2-2026 – “Ultimo schiaffo”: al Piccolo cineclub Tirreno film e incontro con il regista Matteo Oleotto

14-2-2026 – I militari italiani nelle missioni internazionali: conferenza del Lions a Follonica

GROSSETO

14-2-2026 – Darwin Day: al Museo di storia naturale la presentazione del libro “Neanderthal, l’altra umanità”

14-2-2026 – Arte per bambini: laboratorio alle Clarisse per scoprire il collage

14-2-2026 – Napoli in musica, tra tradizione e swing: concerto al Palmiero Giannetti

Fino al 21-2-2026 – Viaggio nelle foto di Giuseppe Orfino: a Grosseto arriva la mostra “Daily Noise”

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

PITIGLIANO

Fino al 15-2-2026 – Il Carnevale torna a Pitigliano: carri, maschere, musica e divertimento. IL PROGRAMMA

DOMENICA 15 FEBBRAIO

In provincia: Torna la “Festa dei musei”: ingressi gratuiti, eventi, laboratori e visite guidate

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

15-2-2026 – Diaccia Botrona: escursioni gratuite nella natura. Ecco il programma sino a marzo

FOLLONICA

15-2-2026 – Carnevale Follonica: domenica la nuova sfilata. Sarà proclamata Miss Carnevale

15-2-2026 – Festa dei musei di Maremma: al Magma due giornate ad ingresso libero

GROSSETO

15-2-2026 – Passeggiata teatrale al Parco della Maremma: alla scoperta delle opere di bonifica

15-2-2026 – “Il Carnevale degli animali”: con Stefano Fresi musica, umorismo e poesia al Teatro Moderno

15-2-2026 – Torna il Premio Scriabin, con pianisti da tutto il mondo. Concerto d’apertura agli Industri

15-2-2026 – Carnevale per grandi e piccini: festa di beneficenza alla Fondazione Il Sole con Cisl Pensionati

Fino al 21-2-2026 – Viaggio nelle foto di Giuseppe Orfino: a Grosseto arriva la mostra “Daily Noise”

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

PITIGLIANO

