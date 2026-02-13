GROSSETO – Nella giornata degli innamorati Avis provinciale e Avis comunale Grosseto invitano i grossetani a partecipare all’asta benefica di opere donate, allestita presso la sala Pegaso del palazzo della Provincia in piazza Dante.

Domani, 14 febbraio, a partire dalle ore 17 e fino alle 19, vi sarà la presentazione pubblica del progetto che punta a reperire risorse per il centro trasfusionale dell’ospedale pediatrico di Kimbondo realizzato dalla dottoressa Laura Perna. In seguito prenderà il via l’asta benefica per l’associazione “Un Mondo di Amici”.

Sono in tanti gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa battezzata “Gocce d’amore per Kimbondo”; Antonio Chessa, Stella Bellia, Avis grosseto, Claudio Piro, Armando Orfeo, Caterina Palmieri, Mirella Ziliani, Guergana Radaeva, Agata Florio, Marina Quattrini, Roberto Ticciati, Dominga Tammone, Mariangela Fumagalli, Fabrizio Pistolesi e Doriana Melosini.

“Il centro trasfusionale dell’ospedale pediatrico – commentano Carlo Sestini, presidente provinciale di Avis ed Erminio Ercolani presidente di Avis comunale Grosseto – una struttura che ogni giorno garantisce cure e speranza a centinaia di bambini grazie anche alla disponibilità di sangue sicuro. Un evento questo che unisce il valore del dono, simbolo fondante di Avis, al significato più autentico di San Valentino: amare significa prendersi cura dell’altro, anche quando l’altro vive a migliaia di chilometri di distanza. Un pomeriggio aperto alla cittadinanza, pensato per trasformare un gesto di generosità in un aiuto concreto, capace di diventare vita, futuro e speranza per tanti piccoli pazienti. Nel giorno dell’amore facciamoci un regalo. Doniamo gocce d’amore”.