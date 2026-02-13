FOLLONICA – Paura al parco cittadino dopo il forte vento che nella giornata di ieri, 12 febbraio, ha interessato la zona.

Un pino è improvvisamente crollato all’inizio della pineta, tra via Palermo e via della Repubblica, accanto ai bagni pubblici, in un’area particolarmente frequentata. Per fortuna, al momento del cedimento non si trovava nessuno nei pressi dell’albero e non si registrano feriti.

La zona è infatti molto conosciuta e frequentata quotidianamente da famiglie e bambini, anche per la presenza del parco giochi nelle immediate vicinanze.

Il Comune è intervenuto facendo recintare l’area con il nastro per impedire l’accesso e garantire la sicurezza. Questa mattina sono in corso le operazioni di rimozione del pino e alcune verifiche e tagli sulle altre alberature della pineta.

In particolare i tecnici stanno lavorando per rimuovere un altro pino giudicato pericolante, proprio accanto all’area dei ristoranti e dei tappeti elastici del parco giochi di via della Repubblica.