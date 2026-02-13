MAGLIANO IN TOSCANA – Un cuore grande, luminoso, che rappresenta un vero e proprio abbraccio con la comunità di Magliano in Toscana e con il territorio. È questa l’opera installata ieri sul torrione delle mura di Magliano in Toscana, come regalo fatto all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Magliano nel periodo di San Valentino.

“Questo cuore rappresenta l’amore della nostra comunità e per la nostra comunità. Un amore – spiega Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – in senso assoluto, dimostrato nel tempo tramite il volontariato, la beneficenza e la grande partecipazione alle tante attività che abbiamo organizzato. Ci tengo a ringraziare veramente tanto Rf light glow che, con questa opera, ci ha voluto fare un grande regalo. Un cuore, dunque, adatto non solo a questo periodo in cui ricorre San Valentino, ma che possa brillare di luce propria tutto l’anno, che rappresenti un abbraccio collettivo celebrando la comunità e valorizzando il nostro borgo, la nostra storia e soprattutto la nostra bellissima gente”.

“Questo progetto rappresenta pienamente la nostra visione – commenta l’azienda toscana – creare valore condiviso attraverso installazioni capaci di rigenerare gli spazi urbani e rafforzare l’identità dei luoghi. Il cuore collocato sulle mura è il simbolo di un dialogo autentico tra impresa e territorio: un gesto concreto che dimostra come la luce possa diventare linguaggio di comunità e strumento di valorizzazione per i borghi”.

“Il nostro modello di rigenerazione nasce dall’ascolto e dalla collaborazione ed è capace di coniugare tradizione e innovazione attraverso linguaggi creativi e nuove tecnologie. In questo caso, un segno simbolico ma tangibile, pensato per celebrare la comunità e accendere una luce orientata al futuro. Ringraziamo il Comune di Magliano in Toscana per aver accolto con apertura le nostre idee e la nostra visione, condividendo con noi un percorso fondato su dialogo, fiducia e progettualità comune, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più il borgo e renderlo una vetrina viva e contemporanea, capace di raccontarsi anche attraverso piccoli eventi e azioni mirate”.