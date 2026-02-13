CASTIGLIONE DELLA PESCAIA -Per il terzo anno consecutivo le creazioni di Carmine Marsella e Sara Masci della gelateria Orso Bianco saranno protagonisti a “Casa Sanremo”, il hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno arrivano nella cittadina ligure per il Festival della Canzone Italiana. “Casa Sanremo”, infatti, si trova proprio accanto al teatro Ariston.

«Tornare a Sanremo per il terzo anno consecutivo è una soddisfazione importante – spiega Carmine -. È il segnale che il percorso costruito nel tempo sta trovendo continuità, dal nostro territorio fino a un contesto nazionale. In Italia, Sanremo è sempre stato un grande evento, qualcosa che da bambino guardavi in televisione senza immaginare minimamente di poterne far parte un giorno. Oggi essere qui, dietro le quinte e in modo diretto, è qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impensabile».

In questi giorni Carmine e Sara sono già a Sanremo per curare gli ultimi dettagli, dall’allestimento degli spazi alle ricette, fino al collaudo dei macchinari, con l’obiettivo di arrivare alla settimana del Festival pronti e offrire un servizio all’altezza del contesto. I due artisti del gelato proporrano alcune delle loro specialità. Sono state riconfermate, su richiesta della direzione, alcune proposte già apprezzate nelle scorse edizioni, come limone, basilico e ananas e pompelmo rosa e Champagne. Le novità, invece, verranno svelate direttamente durante la settimana del Festival.

«Essere stati scelti per rappresentare il gelato artigianale italiano su un palcoscenico così importante è un riconoscimento davvero significativo – conclude Carmine Marsella – . Una responsabilità che affrontiamo con professionalità e consapevolezza, portando con noi il nome delle nostre città di origine e, soprattutto, quello di Castiglione della Pescaia, la comunità che ci ha accolti da ragazzi e accompagnati nel nostro percorso imprenditoriale».

La gelateria Orso Bianco è molteplice vincitore del contest de IlGiunco.net BEST in Maremma nelle edizioni 2020, 2021, 2022 e 2023.