GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 13 febbraio 2026

Ariete rapido: ma oggi hai bisogno di più silenzio.

Toro riflessivo: porti ordine nelle emozioni.

Gemelli socievole: oggi però scegli con chi parlare.

Cancro accogliente: ma oggi più diretto.

Leone disponibile: oggi dai senza aspettarti.

Vergine saggia: oggi meno rigorosa.

Bilancia elegante: metti in armonia un contrasto.

Scorpione, segno del giorno, sarà intuitivo, magnetico, centrato: oggi cogli le sfumature che sfuggono agli altri.

Consiglio escursione: percorri un tratto delle Vie Cave etrusche a Sovana, dove pietra, silenzio e mistero ti parlano nel profondo.

Sagittario curioso: ma oggi scegli la profondità.

Capricorno chiaro: ma oggi più dolce.

Acquario idealista: ma oggi molto lucido.

Pesci presenti: ti fidi di ciò che senti