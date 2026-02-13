GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 13 febbraio 2026
Ariete rapido: ma oggi hai bisogno di più silenzio.
Toro riflessivo: porti ordine nelle emozioni.
Gemelli socievole: oggi però scegli con chi parlare.
Cancro accogliente: ma oggi più diretto.
Leone disponibile: oggi dai senza aspettarti.
Vergine saggia: oggi meno rigorosa.
Bilancia elegante: metti in armonia un contrasto.
Scorpione, segno del giorno, sarà intuitivo, magnetico, centrato: oggi cogli le sfumature che sfuggono agli altri.
Consiglio escursione: percorri un tratto delle Vie Cave etrusche a Sovana, dove pietra, silenzio e mistero ti parlano nel profondo.
Sagittario curioso: ma oggi scegli la profondità.
Capricorno chiaro: ma oggi più dolce.
Acquario idealista: ma oggi molto lucido.
Pesci presenti: ti fidi di ciò che senti