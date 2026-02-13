PIOMBINO – Grave incidente stradale intorno alle 20.40 di oggi lungo l’Aurelia, in direzione nord, nel territorio comunale di Piombino.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura, entrambi con a bordo i soli conducenti. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori per liberarla dall’abitacolo.

Intervento dei Vigili del Fuoco con tecniche SAF

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, che ha operato con tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) per raggiungere e mettere in sicurezza il conducente rimasto incastrato nel mezzo.

Determinante il supporto dell’autoscala e della squadra proveniente dal distaccamento di Piombino, che ha consentito di estrarre il ferito e trasportarlo su barella toboga fino all’ambulanza per le cure del caso.

Sul posto Misericordia e Polizia stradale

Per il soccorso sanitario sono intervenuti i volontari della Misericordia di Castiglione della Pescaia e della Misericordia di Follonica, che hanno preso in carico il ferito.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Venturina, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, con possibili rallentamenti lungo il tratto interessato dall’incidente.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.