GROSSETO – Incidente dopo le13 di oggi alla Cittadella dello studente, nella strada che dall’area dedicata alle scuole immette in via Brigate partigiane.
Coinvolti nello scontro uno scooter e una macchinina, quei mezzi che si possono guidare con la patente del motorino e che piacciono molto ai ragazzini.
Su entrambi si trovavano due adolescenti. Nessuno dei due minorenni è rimasto ferito in maniera seria.
Sul posto le ambulanze di Misericordi e Croce rossa e la Polizia municipale.
