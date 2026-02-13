GROSSETO – Nuovo corso per la Lega in provincia di Grosseto. Andrea Maule, consigliere comunale a Gavorrano, è stato eletto segretario provinciale al congresso che si è svolto nei giorni scorsi. Un passaggio che arriva dopo l’anno da commissario e che proietta il partito verso le sfide elettorali del 2027, tra Grosseto, Castiglione della Pescaia, Orbetello e altri comuni del territorio.

«Inizia con entusiasmo e nel segno della continuità – spiega Maule –. Dopo un anno da commissario, il congresso mi ha eletto segretario e mi appresto a guidare la sezione grossetana per i prossimi tre anni, con motivazione e senso di responsabilità».

All’orizzonte ci sono appuntamenti importanti: prima le elezioni provinciali, poi le amministrative del 2027 che coinvolgeranno diversi centri strategici della Maremma. «La Lega ha ricostruito un proprio tessuto sul territorio – sottolinea –. Siamo già presenti e stiamo lavorando per rafforzare il radicamento, anche attraverso il tesseramento e la preparazione delle candidature».

Un passaggio inevitabile riguarda l’uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega. Maule è stato tra i primi, anche a livello nazionale, a prendere le distanze dalla cosiddetta “linea vannacciana”. «Torniamo a ragionare come abbiamo sempre fatto: dalla base verso il vertice e non il contrario. La consultazione deve partire dagli iscritti e dai territori».

Sul fronte locale, Maule continua l’impegno in consiglio comunale a Gavorrano. «Mi sto divertendo, abbiamo una squadra motivata. Siamo critici quando serve, ma anche costruttivi quando l’amministrazione dà la possibilità di lavorare insieme».

Guardando a Grosseto 2027, con la fine del secondo mandato dell’attuale sindaco, il centrodestra dovrà aprire un confronto per individuare il candidato. «Un tavolo formale ancora non esiste, ma le prime interlocuzioni nella coalizione sono già avviate. Anche in questo caso, il metodo sarà quello della condivisione dal basso».

Si chiude così la quarantesima puntata della rubrica video del Giunco, quattro minuti, tre domande e due caffè per raccontare l’attualità politica della provincia.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

