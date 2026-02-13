GROSSETO -La sala operativa regionale ha emesso un’allerta per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalla mezzanotte fino alle 18 di sabato 14 febbraio.

È inoltre prevista un’allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale sull’area Fiora-Albegna, Costa dell’Argentario e Isola del Giglio dalle 6 alle 18 di domani.

Secondo le previsioni sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Sull’Appennino la quota neve è indicata oltre i 1200-1400 metri.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di prestare particolare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette ad allagamenti. Per aggiornamenti in tempo reale e dettagli sulle previsioni meteo è possibile consultare la sezione dedicata sul nostro sito.