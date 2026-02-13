GROSSETO – Anche quest’anno torna “Mare per tutti”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale e giunto alla 28ª edizione, realizzato in collaborazione con l’associazione Balneari Grosseto e la cooperativa sociale Il Melograno. Nella giornata di ieri si sono riuniti per definire gli ultimi dettagli organizzativi e migliorare ulteriormente un progetto ormai consolidato, con l’obiettivo di potenziarne i servizi e garantire un’accoglienza sempre più efficiente e qualificata.

«Un’iniziativa storica per il nostro territorio, diventata negli anni un modello di buone pratiche in tema di inclusione e accessibilità, che consente a cittadini e turisti con disabilità di vivere il mare senza barriere, in condizioni di sicurezza, autonomia e piena dignità. “Mare per tutti” rappresenta una scelta chiara e concreta: rendere il mare realmente accessibile a tutti e garantire a ciascuno il diritto di viverlo pienamente» afferma l’amministrazione comunale.

Gli stabilimenti balneari di Marina e Principina aderenti all’iniziativa, offriranno soggiorni settimanali, dal lunedì alla domenica. Un progetto che, stagione dopo stagione, conferma la volontà di investire in inclusione, qualità dei servizi e attenzione alle fragilità.

A breve saranno pubblicati i moduli e tutte le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa.