GROSSETO – Si è chiuso con una bella medaglia d’argento il campionato under 18 del Basso Tirreno per le ragazze di coach Brizzi dopo la finale disputata in trasferta a Livorno contro il Volley Project (foto di Luca Sansone). Il risultato finale dice 3 a 1, ma racconta solo in parte la battaglia vista in campo, con scambi di grandissima pallavolo, intensi e combattuti, che testimoniano la crescita e il carattere del gruppo biancorosso. La minore esperienza delle grossetane, prevalentemente under 16, si è fatta sentire in alcuni momenti decisivi, soprattutto nel terzo e nel quarto set, dove qualche errore di troppo non ha permesso loro di restare agganciate alle avversarie, brave a dimostrare qualità e solidità in tutti i ruoli.

“La medaglia d’argento non deve essere motivo di rammarico – h commentato coach Brizzi – ma uno stimolo per continuare a lavorare, crescere e credere nel percorso che queste ragazze stanno costruendo con passione, sacrificio e tantissimo impegno. Sono davvero orgogliosa di loro. Ora però non c’è tempo per fermarsi: già Domenica prossima torneremo in campo con l’Under 16 Luca Consani per provare a conquistare l’accesso alla semifinale territoriale e alla fase regionale”.

La società manda un grazie speciale va a tutte le proprie ragazze per il cuore, la determinazione e l’impegno che mettono ogni giorno in palestra e al pubblico, genitori in primis, che anche mercoledì non ha fatto mancare il proprio sostegno tifando fino all’ultimo punto.