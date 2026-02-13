CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione a caccia dei primi punti del girone di ritorno nella diciannovesima giornata in serie A1 per la Blue Factor: al Casa Mora, domenica alle 18 con arbitri Alessandro Eccelsi di Novara e Ulderico Barbarisi di Salerno, arriva il Forte dei Marmi e il Castiglione vuole i primi punti del girone di ritorno. Ormai i valori in stagione sono bene chiari, e i biancocelesti di Massimo Bracali contro i rossoblù di Roberto Crudeli devono tirare fuori l’orgoglio e scrollarsi di dosso le sette sconfitte consecutive, con l’ultimo punto conquistato nel pareggio contro il Giovinazzo a metà dicembre (foto Luciana Castagna).

Non sarà però facile considerando che il Forte dei Marmi rimane un quintetto imprevedibile: da inizio anno clamorosa sconfitta interna contro il Breganze, che fin li non aveva raccolto nulla, e poi ancora stop con il Sarzana e clamorosa vittoria a Trissino, prima del pari contro il Giovinazzo e la nuova sconfitta nel derby a Viareggio. Un’altalena di risultati, il Forte recupererà il match del 18esimo turno a Monza il prossimo mercoledì, che hanno portato i versiliesi al terz’ultimo posto, con 7 punti in più comunque del Castiglione. All’andata il Forte riuscì alla fine a battere i biancocelesti per 7-5, con la gara che rimase comunque in equilibrio per quasi tutto il primo tempo, e anche nella ripresa fino all’allungo decisivo dei fortemarmini. Di sfide fra maremmani e versiliesi ce ne sono state tante, anche in serie A2 e prima dell’andata, l’ultima in A1 risale al campionato 2008/09 e furono due vittorie per il Castiglione: 2-1 al Casa Mora, doppietta biancoceleste di Saez, e ancora 2-1 al ritorno gol maremmani di Salvadori e Saez. Il Forte fu poi ripescato in A1 grazie proprio alla rinuncia a fine campionato del Castiglione, per i lavori alla copertura del Casa Mora.

“La squadra si sta impegnando molto negli allenamenti – ha sottolineato alla vigilia l’allenatore dell’HcC Massimo Bracali – ben sapendo quali sono le nostre condizioni. Però vedo la voglia di fare e di non mollare e questo è importante. Il Forte oltre ad un allenatore come Roberto Crudeli che non ha bisogno di presentazioni, ha giocatori di livello, su tutti il portiere Riccardo Gnata che rimane uno dei più forti al mondo. Noi dovremmo metterci tutto quello che abbiamo”.

In serie A2 trasferta a Scandiano per la Blue Factor di Federico Paghi: una partita difficile contro i rossoblù dell’ex Enrico Mariotti, battuti in casa dal Roller Matera mercoledì nella semifinale della Coppa Italia. Stasera venerdì, l’Under 23 giocherà sul neutro di Sarzana contro la penultima Spv Viareggio, per la nona giornata di campionato.

Da segnale le convocazioni ai centri nazionali Promote a Bassano, all’Area Caneva. Per l’under 17 guidata dal Ct Pierluigi Bresciani e l’allenatore Dario Rigo ci sarà Diego Bracali; mentre nell’under 15 parteciperanno Andrea Asta, Filippo Bagnoli e Filippo Giabbani.

Serie A1 – 19a giornata 13/14/15 febbraio

Teamservicecar Hrc Monza-Innocenti Cos. Follonica

Indeco Afp Giovinazzo-Sarzana

Cp Grosseto-Why Sport Valdagno

Trissino-Bcc Centropadana Lodi

Cgc Viareggio-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

Ubroker Bassano-Tr Azzurra Novara

La classifica

Bassano 45 punti; Trissino 44: Cgc Viareggio 41; AW Lodi 36; Valdagno (17) 35; Hrc Monza (16), Cp Grosseto 27; Sarzana 25; Follonica 22; Azzurra Novara 15; Forte dei Marmi (17) 14; Afp Giovinazzo 11; Castiglione 7; Breganze 6

Serie A2 – girone B – 11a giornata 14/15 febbraio * già giocate

Newco Roller Matera-Forte dei Marmi *7-3

Mgm Remaplast Eboli-Spv Viareggio *6-7

Nova Medicea Viareggio-Rotellistica Camaiore

Rh Scandiano-Blue Factor Castiglione

Iren Follonica-Sarzana

La classifica

Forte dei Marmi (11) 28 punti; Rot.ca Camaiore (10) 24; Roller Matera (10) 21; Rh Scandiano (9) 19; Pumas Viareggio (10) 18; Spv Viareggio (10) 12; Castiglione (10), Sarzana (9) 9; Cresh Eboli (10) 6; Follonica (10) 3

Under 23 zona 4 – 9a giornata 13/16 febbraio

Follonica-Versilia H.Forte

Pumas Viareggio A-Pumas Viareggio B

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Cgc Viareggio

La classifica

Versilia H. Forte (8) 21 punti; Sarzana (7) 18; Castiglione (7) 15; Pumas Viareggio A (6) 12; Pumas Viareggio B (7) 9; Follonica (7) 6; Spv Viareggio (6) 3; Cgc Viareggio (8) 0