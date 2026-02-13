GROSSETO – L’imprenditrice maremmana, inventrice del pecorino anticolesterolo e convinta sostenitrice della lavorazione del formaggio a latte crudo, Angela Saba, si conferma al vertice italiano della Fnp ovicaprino di Confagricoltura, dopo aver ottenuto l’unanimità dei consensi nel corso della riunione nazionale.

Angela Saba ricopre già il ruolo di presidente provinciale e regionale del settore, un percorso che evidenzia competenza, preparazione e capacità di rappresentanza, qualità che la rendono oggi uno degli esponenti più qualificati dell’intero comparto.

“Siamo molto soddisfatti di questa riconferma – commenta il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi –. Avere la nostra referente di settore in un ruolo così prestigioso riempie di orgoglio tutta l’associazione provinciale. Angela ha incassato il placet di tutte le regioni che precedono la nostra per numero di allevamenti e capi, vale a dire Sardegna, Sicilia e Lazio.

Questo è il segnale più evidente del lavoro compiuto nel quadriennio appena terminato, durante il quale ha puntato con decisione su innovazione e ricerca, ma ha anche affrontato battaglie cruciali per il comparto: dalla questione del prezzo del latte ovino alla problematica, purtroppo atavica, delle predazioni, il sostegno e gli aiuto per i pastori colpiti dalle epizoozie. Inoltre, – conclude Tocchi – è riuscita a portare per la prima volta il settore ovicaprino a Cremona Fiere, garantendo una vetrina nazionale di grande rilievo.”

Un risultato che conferma la centralità della attività pastorale, un asset strategico dell’agroalimentare italiano, e che valorizza al tempo stesso il lavoro e la visione maturati in Maremma.