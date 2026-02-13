CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In occasione della Giornata Nazionale del Braille l’associazione Uicgr, con la partecipazione della federazione nazionale ProCiechi, porterà la voce del tatto ai piccoli studenti della scuola elementare Giovanni Pascoli del comune di Castiglione della Pescaia.

«Tutto questo – spiega la presidente Sioli Sereni – è stato possibile grazie al sostegno del club Lions Salebrume e al giovane gruppo Leo dello stesso comune e non da meno la sensibile partecipzione dell’amministrazione comunale, che ha accolto le nostre iniziative in più di un’occasione».

«L’iniziativa ha l’obiettivo di portare la conoscenza del codice braille ai più piccoli, per afferrare la loro curiosità ed incamminarci insieme in un sentiero fatto d’inclusione, sensibilità e ascolto dell’altro. Sono circa tre anni che coinvolgiamo con successo i giovanissimi studenti in questa partecipata dimostrazione ed è meraviglioso l’entusiasmo che li coinvolge in questi inconti. I bambini ci fanno domande, ci portano la loro esperienza e molto spesso ci consegnano anche vere perle di saggezza fatte di riflessioni e soluzioni. Siamo certi che anche quest’anno, grazie al lavoro di Tutti, potremo raggiungere dei risultati eccellenti, ma il risultato più grande sarà quello di aiutarli a formare un pensiero sincero e personale verso la disabilità, che sia ricco di positività e opportunità».

L’evento si terrà il 20 febbraio dalle ore 9 fino alle ore 15.30 e i bambini potranno diventare gli artisti dell’invisibile conoscendo il tatto come forma intima, personale e artistica.