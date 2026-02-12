GROSSETO – Prosegue il potenziamento della Neuropsichiatria infantile all’interbo dell’Asl Toscana sud est. Dopo l’assunzione di due specialisti avvenuta a dicembre, l’azienda sanitaria ha annunciato che nelle prossime settimane sarà completata la procedura di reclutamento di ulteriori professionisti.

Un intervento che punta a rafforzare il servizio e a migliorare i tempi di risposta alle richieste delle famiglie.

Piano di recupero e revisione dei percorsi

Nel periodo di transizione, l’Asl sta lavorando a un piano di recupero delle prestazioni e a una revisione organizzativa dei percorsi, con l’obiettivo di garantire una presa in carico più rapida e una maggiore appropriatezza degli interventi.

Gli utenti attualmente in lista d’attesa potranno essere contattati dalla segreteria per la definizione di appuntamenti più ravvicinati.

Procedura di tutela per i cittadini

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0564 972191, attraverso il quale si può attivare la procedura di tutela per il cittadino.

L’azienda sanitaria, prendendo atto di una segnalazione pubblica da parte di un utente, si è scusata per il disagio arrecato, confermando l’impegno a migliorare la propria capacità di risposta e l’organizzazione del servizio.