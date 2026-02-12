MONTE ARGENTARIO – Nuova manutenzione sulla condotta dell’acqua da parte dell’Acquedotto del Fiora.

Martedì 17 febbraio AdF sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento sulla rete idrica in via della Costa. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via della Costa, via dell’Ospizio. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 10.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.