GROSSETO – Quarta vittoria stagionale per le ragazze delle under 17 della Gea Basketball Grosseto che, al Palasport di via Austria, si sono imposte anche nel derby di ritorno contro il Basket Argentario, con il punteggio di 54-45. Dopo aver conquistato anche la gara d’andata a Porto S. Stefano, le ragazze geine si confermano padrone del derby maremmano con una prestazione combattuta, voluta e meritata. «Un risultato che vale doppio – sottolinea l’allenatore Marco Romboli – se si considera che le nostre ragazze, nate nel 2010-11-12, partecipano a un campionato riservato alle annate 2009/2010: grinta, cuore e determinazione non mancano mai».

Le geine guidate da coach Marco Romboli: Pepi, Grilli, Bisanti, Mazzi, Marconi, Giorgi, Diacene, Apicella, Sliusar, Manganelli, Cardelli, Gosti.

Prossimo appuntamento domenica 15 febbraio alle 15,30, ancora in casa, contro la Pallacanestro Femminile Pisa.