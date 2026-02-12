FOLLONICA – Nuova entusiasmante stagione del pattinaggio artistico targato Uisp. Un movimento che si conferma in salute, capace di coinvolgere ogni anno un numero crescente di atleti, società e famiglie, pronti a trasformare le piste della provincia in palcoscenici di tecnica, eleganza e sana competizione.

L’attesa è quasi finita: il primo appuntamento ufficiale è fissato per sabato 14 febbraio. Sarà la pista di Follonica a battezzare il debutto stagionale con le prove della categoria Libero, disciplina che mette subito in mostra le doti acrobatiche e coreografiche dei pattinatori più esperti.

Il testimone passerà poi al capoluogo. Sabato 21 febbraio, l’impianto dell’Atl Il Sole in via Leoncavallo a Grosseto ospiterà le gare di Obbligatori e le spettacolari Coppie Artistico. Una giornata dedicata alla precisione millimetrica delle figure e all’armonia del lavoro di coppia.

L’ultimo weekend del mese, sabato 28 febbraio, vedrà ancora protagonista la pista di via Leoncavallo per una giornata dedicata al ritmo e alla coordinazione: in scena la Solo Dance e il Duetto, specialità che continuano a raccogliere ampi consensi per la loro capacità di unire sport e danza.

Il calendario di marzo è attualmente in fase di definizione, data l’imminente partenza dei campionati regionali, ma sono già state confermate le date del 7 e 8 marzo a Grosseto per le categorie Formula e Uga.