AREZZO – Un incendio di un furgone adibito al trasporto di bombole di ossigeno ha provocato attimi di paura questa mattina a Bibbiena, lungo la SP 208. Con l’evolversi del rogo si sono verificate numerose esplosioni in successione, che hanno reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.

L’allarme è scattato alle 10:10. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, con il distaccamento di Bibbiena, supportati dalla sede centrale e dal distaccamento di Pratovecchio.

Fiamme propagate a tre auto e a un condominio

L’incendio, per effetto dell’irraggiamento, si è esteso rapidamente a tre autovetture parcheggiate nelle vicinanze e ha interessato anche gli appartamenti di un condominio composto da due piani fuori terra.

Per fronteggiare l’emergenza sono state inviate tre squadre operative e due autobotti. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e si presentano particolarmente complesse. Presente sul posto anche il funzionario dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

Sei persone soccorse e trasportate in ospedale

Il bilancio parla di sei persone rimaste coinvolte, tutte soccorse dal personale sanitario e trasportate in ospedale per accertamenti. Alcuni equipaggi del 118 restano in posizione di sicurezza nell’area per eventuali ulteriori necessità.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine e la protezione civile, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.