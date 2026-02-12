SCARLINO – “Il gruppo consiliare Scarlino Futura desidera esprimere un profondo e sentito ringraziamento a Monica Faenzi, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali dal ruolo di consigliera comunale”. Così il gruppo commenta il passaggio di consegne nell’opposizione avvenuto nel Consiglio comunale di lunedì 9 febbraio a Scarlino.

“A Monica va il nostro riconoscimento per l’impegno profuso in questi mesi: la sua esperienza politica, la sua determinazione e la sua visione sono state risorse preziose per il nostro gruppo – prosegue il gruppo -. In questo momento di transizione, vogliamo rivolgere un pensiero di gratitudine anche a Enrico Pastorelli, primo dei non eletti. Enrico ha scelto di rinunciare all’incarico per impegni lavorativi. A lui va il merito di aver affrontato la sfida elettorale con estrema dedizione e di aver dimostrato, ancora una volta, un grande senso di responsabilità verso il gruppo. Anche se non siederà tra i banchi del Consiglio, siamo certi che il suo supporto continuerà a essere un valore aggiunto per noi.

“Con l’uscita di Monica Faenzi e la rinuncia di Enrico Pastorelli, diamo il nostro più caloroso in bocca al lupo a Ilenia Biagiucci. Ilenia assume questo incarico con spirito di servizio, pronta a dare voce ai cittadini e a contribuire attivamente ai lavori dell’assemblea cittadina – conclude Scarlino Futura -. Siamo certi che la sua energia e la sua preparazione saranno fondamentali per affrontare le sfide che attendono Scarlino nel prossimo futuro.