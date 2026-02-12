MANCINO – Per garantire un sistema di raccolta più efficiente e rispondere in modo concreto alle esigenze delle attività economiche locali, le isole ecologiche di Manciano, Montemerano e Saturnia saranno convertite in spazi dedicati esclusivamente alle utenze non domestiche dei centri abitati.

L’obiettivo è quello di omogeneizzare i flussi di conferimento e offrire un servizio centralizzato alle realtà commerciali che non dispongono di aree private idonee per l’installazione delle postazioni di raccolta. Una riorganizzazione che punta a migliorare la gestione dei rifiuti e a rendere più ordinato ed efficace l’intero sistema.

Confronto con le attività: il ruolo dell’Ufficio Ambiente

Nei mesi scorsi l’Ufficio Ambiente ha promosso una serie di incontri con le attività di somministrazione presenti nei centri urbani. Un confronto definito costruttivo, che ha permesso di raccogliere necessità, osservazioni e criticità specifiche.

Il dialogo con gli operatori è stato fondamentale per progettare un sistema più funzionale, condiviso e aderente alle reali esigenze del territorio, con l’obiettivo di trovare soluzioni operative capaci di conciliare efficienza e sostenibilità.

Cresce la raccolta differenziata: raggiunto il 61%

Parallelamente alla riorganizzazione del servizio, arrivano dati incoraggianti sul fronte della raccolta differenziata. Negli ultimi mesi il territorio comunale ha raggiunto picchi del 61%, un risultato nettamente superiore rispetto al 2017, quando la percentuale si fermava intorno al 26%.

Un progresso significativo che testimonia il crescente impegno della comunità, nonostante le complessità logistiche di un’area ampia e articolata come quella del Comune di Manciano.

Contrasto agli abbandoni e controlli potenziati

L’Amministrazione comunale ribadisce l’importanza di comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti. Le azioni scorrette, oltre a danneggiare l’ambiente, incidono direttamente sull’aumento dei costi del servizio, con ricadute sull’intera collettività.

È già attiva una campagna contro gli abbandoni dei rifiuti, che nelle prossime settimane sarà ulteriormente rafforzata grazie alla collaborazione tra ispettore ambientale, Ufficio Ambiente e polizia municipale, con controlli più mirati sul territorio.

Come aderire al servizio centralizzato

Tutte le attività situate nei centri urbani che necessitano di un servizio centralizzato sono invitate a contattare l’ufficio competente al numero 0564 625391 per concordare modalità e tempi di utilizzo delle nuove postazioni dedicate.

Un passo avanti verso una gestione più efficiente, partecipata e sostenibile dei rifiuti sul territorio comunale.