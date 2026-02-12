FOLLONICA – Un corso di formazione per i propri dipendenti relativo alla comunicazione e linguaggio inclusivo nei servizi al pubblico e nella redazione di atti.

Il Comune di Follonica organizza per i propri dipendenti tre giornate formative, in presenza, nei mesi di febbraio e marzo.

Il tema verterà su comunicazione e linguaggio inclusivo nei servizi al pubblico e nella redazione di atti.

“L’iniziativa si colloca nell’ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni, con particolare riferimento all’adesione alla rete Ready e alle azioni a favore delle pari opportunità e dell’inclusione – fa sapere il Comune -. La formazione si concentra sulla dimensione linguistica, relazionale e comunicativa connessa al rapporto tra ente e cittadini”.