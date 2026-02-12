CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono iniziati i lavori per la realizzazione della prima delle nove isole ecologiche interrate che saranno distribuite in punti strategici del paese.

Il progetto, frutto di un Protocollo d’intesa tra Comune, Ato Toscana Sud e Sei Toscana, è stato finanziato dal Mase, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tramite fondi Pnrr per un importo di oltre 1 milione di euro.

«Con la realizzazione delle isole ecologiche interrate – dichiara la sindaca Elena Nappi – andiamo ad aggiungere un altro importante tassello alla riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti in atto da tempo sul territorio comunale. Un progetto che segna una svolta in termini di qualità, modernità e riqualificazione dei servizi, con un sistema meno impattante dal punto di vista ambientale che ci darà la possibilità di eliminare i vecchi cassonetti a vista, migliorando l’impatto estetico del centro storico e delle principali vie del paese. Una capienza doppia dei contenitori ed un maggiore contenimento degli odori sgradevoli, soprattutto nei periodi più caldi, sono tra le migliorie che saranno possibile apprezzare con l’installazione di queste isole ecologiche, oltre che un più gradevole impatto visivo. Cercare di migliorare continuamente la qualità del servizio erogato è uno degli obiettivi che da anni cerchiamo di raggiungere per migliorare la qualità della vita di cittadini e turisti».

I lavori di posizionamento delle isole ecologiche interrate sono partiti da Via Cattaneo. Le nuove postazioni, in parte totalmente interrate e in parte semi-interrate, avranno una capienza doppia rispetto agli attuali contenitori e consentiranno una gestione più efficiente dei rifiuti, riducendo i disagi, in particolare cattivi odori e accumuli durante la stagione estiva, quando la produzione di rifiuti aumenta.

«Si tratta di un’opera importante di decoro urbano che rappresenterà un valore aggiunto anche per le attività commerciali che gravitato sul centro storico – concludono dal Comune -, dando l’immagine di una città sempre più pulita, moderna e sostenibile, ma consentirà anche di liberare spazio pubblico da destinare ad altri servizi da offrire a cittadini e turisti».