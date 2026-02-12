MONTE ARGENTARIO – Sono iniziati alcuni giorni fa i lavori nell’area dell’ex Capannone Varoli nella zona Valle a Porto Santo Stefano.

L’intervento, che interesserà anche la vicina via Scarabelli, sviluppa un progetto organico di riqualificazione di tutta l’area, voluto dall’Amministrazione comunale con l’intento di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità urbana. Nello specifico i lavori, eseguiti dalla ditta Bramerini, riguarderanno il rifacimento completo della pavimentazione dell’area di sosta e di via Scarabelli; la sistemazione del fondo stradale e la nuova asfaltatura; nuova segnaletica orizzontale; la riorganizzazione funzionale degli stalli e la digitalizzazione dell’area di parcheggio con sistemi di gestione intelligente della sosta.

“L’obiettivo – dicono dal Comune – è rendere l’intera zona più sicura, ordinata e moderna, con particolare attenzione alla massima accessibilità, attraverso percorsi pedonali più sicuri, stalli riservati conformi alla normativa vigente e interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. La digitalizzazione consentirà una gestione più efficiente dei flussi veicolari, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, migliorando il servizio a cittadini, residenti e operatori economici”.

“Si tratta di un intervento strategico per la riqualificazione di un’area centrale di Porto Santo Stefano, che punta a coniugare decoro urbano, innovazione tecnologica e qualità dei servizi, finanziato interamente con risorse a carico del bilancio comunale per circa 400.000 euro, vedrà la sua ultimazione entro il prossimo mese di maggio”.

Qui sotto il rendering del progetto.