GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 11 febbraio 2026
Ariete deciso: ma oggi più attento agli altri.
Toro calmo: scegli la strada più diretta.
Gemelli vivace: ma oggi scegli parole più profonde.
Cancro, segno del giorno, sarà sensibile, attento, protettivo: oggi sai occuparti degli altri senza dimenticare te stesso.
Consiglio escursione: rilassati nei sentieri che circondano il Lago dell’Accesa, tra natura e riflessi silenziosi: un luogo per nutrire il cuore.
Leone presente: oggi più delicato del solito.
Vergine concreta: ma oggi più flessibile.
Bilancia affettuosa: sai rassicurare con pochi gesti.
Scorpione forte: oggi lasci andare qualcosa che ti pesava.
Sagittario aperto: ma oggi scegli il silenzio.
Capricorno costruttivo: ma con più empatia.
Acquario idealista: oggi più vicino al presente.
Pesci poetici: ma oggi molto lucidi.