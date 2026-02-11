GAVORRANO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi nel comune di Gavorrano, in località Case Gigliaie a Giuncarico. I soccorsi sono stati attivati alle 14.23 a seguito di uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesante carico di cippato.

Il mezzo, che trasportava circa 280 quintali di materiale, si è ribaltato su un fianco lungo la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e anche l’autogru dal comando di Grosseto, i Carabinieri di Scarlino per i rilievi del caso, l’automedica proveniente da Grosseto e l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavorrano che ha provveduto alla presa in carico dell’autista del mezzo pesante. L’uomo di 55 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è consistito nel riposizionamento della motrice sulla carreggiata e nel suo successivo spostamento nella prima piazzola utile, in modo da consentirne il recupero in sicurezza. Il rimorchio, ancora carico di cippato e completamente fuori dalla sede stradale, dovrà essere successivamente scaricato e rimosso con un intervento dedicato.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.