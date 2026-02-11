GROSSETO – L’amministrazione comunale sostiene il Comitato per la Vita di Grosseto per la realizzazione della “Festa di Primavera per Enrica”, in programma l’11 e 12 aprile 2026 in piazza Dante e piazza Duomo. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 18 e 19 aprile.

La manifestazione rappresenta un appuntamento molto sentito, capace di unire solidarietà, partecipazione e valorizzazione del centro storico cittadino. In programma, oltre alle iniziative di animazione e intrattenimento, anche la “Passeggiata in Rosa” e una suggestiva sfilata medievale con la partecipazione di gruppi storici del territorio.

“Con questo provvedimento – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Carla Minacci – l’amministrazione comunale conferma il proprio sostegno per iniziative che promuovono valori importanti e rafforzano il senso di comunità, sostenendo il lavoro delle associazioni che operano con impegno e dedizione a favore della collettività”.